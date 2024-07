Ecus empata fora de casa e segue sem vencer 2ª fase da Bezinha

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) ficou no empate contra o Inter de Bebedouro, por 1 a 1, no sábado (27), pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (quinta divisão estadual). O gol da equipe suzanense foi marcado por Luan. Negueba empatou para os mandantes.

Com apenas dois pontos, o Ecus segue sem vencer na segunda fase: foram dois empates e três derrotas. O time está na lanterna do Grupo 5.

O resultado, porém, ainda mantém viva as chances de classificação para o mata-mata do torneio estadual como um dos dois melhores terceiros de cada chave.

Porém, o Ecus não depende só dele. Para se classificar, além de vencer o Manthiqueira, no próximo sábado (3), às 10 horas, no Suzanão, o time suzanense precisar torcer por uma derrota do São Carlos, terceiro colocado do Grupo 5, com quatro pontos. A equipe do interior de São Paulo o Colorado Caieiras, em casa, também às 10 horas de sábado.