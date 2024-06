Ecus estreia na segunda fase do Paulista contra o Manthiqueira

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) estreia neste sábado (29), contra o Manthiqueira, às 15 horas, em Guaratinguetá, pela segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (quinta divisão estadual). A equipe suzanense avançou na liderança do Grupo 3 na primeira fase, com 23 pontos: foram sete vitórias, dois empates e uma vitória.

Na segunda fase, mais três grupos com quatro equipes cada foram formados. O Leão do Colorado está no Grupo 6 que, além do Manthiqueira, é composto por Inter de Bebedouro e o tradicional Paulista de Jundiaí. Os dois melhores de cada chave avançam, além dos dois melhores terceiros colocados.

A fase final terá quartas de final, semifinal e final, com jogos de ida e volta. O time com campanha melhor que a do adversário decidirá a vaga em casa. Somente o campeão e o vice garantem o acesso para a quarta divisão estadual.