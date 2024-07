Ecus recebe o Paulista em Suzano e busca reação no Paulista da 2ª Divisão

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) recebe o Paulista de Jundiaí, neste sábado (20), às 15 horas, no Suzanão, pela 1ª rodada do returno do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A equipe suzanense busca sua primeira vitória na segunda fase da competição.

Na lanterna do Grupo 6, o Leão do Colorado somou apenas um ponto, justamente contra a tradicional equipe de Jundiaí, no fim de semana passado. O Paulista, por sua vez, é o segundo colocado, com quatro pontos. Ou seja, uma vitória do Ecus coloca a equipe da casa de vez na briga pela classificação para o mata-mata da competição.

Completando a chave, aparecem o Inter de Bebedouro, com nove pontos e Manthiqueira, em terceiro, com três pontos. Faltam apenas três jogos para o término da segunda fase.