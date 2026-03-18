Ecus vence Colorado, em Caieiras, e se aproxima do G-8

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) venceu o Colorado de Caieiras, fora de casa, por 2 a 0, pela 11ª rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por David Batista e João Silveira.

Com o resultado, o Ecus se aproximou do G-8, zona de classificação para as quartas de final da competição. A equipe chegou a 14 pontos, três atrás do Taquaritinga, o 8º colocado.

A próxima partida do Ecus acontece no sábado (21), às 15 horas, no Suzanão, contra o Araçatuba, time que está na zona de rebaixamento.