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Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
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Esportes

Ecus vence Colorado, em Caieiras, e se aproxima do G-8

Partida terminou em 2 a 0, com gols de David Batista e João Silveira

18 março 2026 - 17h26Por Gabriel Vicco - da Redação
Ecus venceu o Colorado de Caieiras fora de casaEcus venceu o Colorado de Caieiras fora de casa - (Foto: Reprodução/Paulistão)

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) venceu o Colorado de Caieiras, fora de casa, por 2 a 0, pela 11ª rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por David Batista e João Silveira.

Com o resultado, o Ecus se aproximou do G-8, zona de classificação para as quartas de final da competição. A equipe chegou a 14 pontos, três atrás do Taquaritinga, o 8º colocado.

A próxima partida do Ecus acontece no sábado (21), às 15 horas, no Suzanão, contra o Araçatuba, time que está na zona de rebaixamento.

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