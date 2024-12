Em busca de vaga na Copa Brasil 2025, Suzano recebe Viapol Vôlei São José no último jogo do ano

O Suzano Vôlei terá seu último jogo do ano na noite desta segunda-feira (23/12), às 18h30, contra o Viapol Vôlei, de São José dos Campos (SP), na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), pela 11ª e última rodada do primeiro turno da Superliga em busca de uma vaga para sua terceira edição seguida de Copa Brasil.

Para apoiar o time neste confronto decisivo, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

O duelo entre os times do Alto Tietê e do Vale do Paraíba vem ganhando contornos de rivalidade ao longo das últimas temporadas com jogos disputados e resultados surpreendentes nas edições anteriores do Paulista e da Superliga e, desta vez, o confronto vale classificação. Isso porque, as duas equipes seguem vivas na disputa por uma vaga na Copa Brasil 2025 e, para o conjunto suzanense, uma simples vitória frente aos seus torcedores basta para voltar ao G8 e garantir a classificação.

O retrospecto no confronto direto é favorável para os donos da casa, com duas vitórias nos últimos dois jogos, ambos realizados neste ano. Em março, na última Superliga, o favoritismo do São José, então vice-líder da competição, não pesou e o Suzano venceu em casa por 3 sets a 0. Já no último embate, pelo Campeonato Paulista, o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, visitou os são-joseenses no Ginásio Teatrão e, de virada, conquistou o triunfo por 3 sets a 1, encaminhando uma vaga para a semifinal do torneio, à ocasião.

Peu afirmou que garantir a vaga na Copa Brasil é fundamental para as pretensões do Clube na temporada. “Trabalhamos muito para manter o time em evolução e, embora o principal objetivo da temporada seja voltar ao mata-mata da Superliga, também temos que fechar este ano bem para conseguir essa vaga em outro torneio nacional. Os atletas estão prontos e nós contamos com o apoio da torcida”, reforçou.

O confronto decisivo entre Suzano e Viapol Vôlei acontecerá nesta sexta-feira (23/12), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).