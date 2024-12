Em busca do G4 da Superliga, Suzano encara Praia Clube nesta terça-feira

Mirando as primeiras posições da Superliga, o Suzano Vôlei vai em busca de mais uma vitória às 19 horas desta terça-feira (03/12), quando a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, enfrentará o Praia Clube Uberlândia Vôlei na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Os ingressos para o confronto da oitava rodada da competição nacional podem ser retirados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e confirmados mediante a doação de um brinquedo novo.

Atual 5º colocado no campeonato com 11 pontos, o Suzano vem de uma importante vitória no clássico paulista contra o Sesi Bauru e, após triunfar sobre os atuais campeões brasileiros pela primeira vez na história da Superliga, o time da Grande São Paulo promete lutar para seguir no caminho das vitórias contra o Praia, antigo Araguari Vôlei, que ocupa a terceira posição na tabela com 14 tentos. Portanto, caso vença o confronto direto, os mandantes desta noite podem ultrapassar os mineiros na classificação.

Para apoiar o time na luta por seu 5º triunfo na liga, os torcedores podem trocar um brinquedo novo por dois ingressos, bastando retirar os QR Codes no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentá-los em meio impresso ou pelo celular, junto da doação, no dia da partida. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

Peu explica que o Praia, atualmente treinado pelo ex-técnico suzanense Fabiano Preturlon, o Magoo, conseguiu grandes resultados até aqui, mas que o grupo de atletas paulista está pronto para lutar por mais uma vitória. “Será um confronto direto entre times separados por uma vitória, então, não podemos esperar facilidade de lado a lado. Além do Magoo, que treinou o time no ano passado, eles têm jogadores que passaram pelo voleibol paulista e conhecem nossos atletas, mas estamos trabalhando forte para fazer um grande jogo e conquistar os três pontos”, afirmou.

