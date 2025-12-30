Entrada no Nogueirão para jogos da Copinha será feita com ingresso gratuito obtido pela internet

Quem for acompanhar os jogos da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior em Mogi das Cruzes, a partir do dia 4 de janeiro, devem ficar atentos para o acesso ao estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. A entrada para assistir às partidas permanece gratuita, mas os torcedores devem fazer o cadastro e reservar seus ingressos e no site fpf.soudaliga.com.br.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes disponibilizará cartazes com o QR Code de acesso ao site nas entradas do Nogueirão. Além disso, monitores poderão auxiliar e orientar o público que tiver dificuldade para fazer o cadastro e a reserva do ingresso.

Para ter acesso ao estádio, o torcedor deverá acessar o site e fazer o cadastro dos seus dados, além da coleta da imagem facial. Após este passo, os jogos disponíveis da Copinha aparecerão na tela inicial, de acordo com os grupos e sedes. Quem for acompanhar as partidas em Mogi das Cruzes deve acessar o Grupo 23, que terá sede na cidade.

O próximo passo será escolher o jogo e reservar o seu ingresso. A partir deste momento, o torcedor terá acesso a todas as informações para acompanhar o jogo escolhido, inclusive com o QR Code.

“É importante que os torcedores façam o cadastramento antecipado nosite e já reservem seus ingressos antes de ir ao estádio para ter um acesso mais tranquilo ao Nogueirão nos dias dos jogos. Esta é uma medida de segurança determinada pela Federação Paulista de Futebol e que será usada em toda a competição. No entanto, para as pessoas que têm alguma dificuldade com tecnologia ou que não conseguirem fazer o cadastro e a reserva, serão disponibilizadas pessoas para auxiliar no processo”, explicou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.

Mogi das Cruzes sediará o Grupo 23 da competição, que terá a participação de União Mogi, Fortaleza (CE), Confiança (PB) e Centro Olímpico (SP). As equipes jogam entre si e as duas melhores colocadas na chave se classificarão para a sequência do torneio.

Na primeira rodada, dia 4 de janeiro, o Fortaleza enfrenta o Centro Olímpico, a partir das 13h. Na sequência, às 15h15, o União Mogi estreia na Copa São Paulo contra o Confiança (PB). As equipes voltam a campo no dia 7 de janeiro, para a segunda rodada. Às 13h, jogam União Mogi e Centro Olímpico, enquanto às 15h15 se enfrentam Confiança (PB) e Fortaleza.

Por fim, no dia 10 de janeiro, a definição do grupo acontecerá com mais dois jogos. A partir das 13h, jogam Centro Olímpico e Confiança (PB) e, às 15h15, o União Mogi encara o Fortaleza.

Considerada a maior competição do futebol de base do Brasil, a 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro. Após cinco edições, a Prefeitura de Mogi das Cruzes volta a apoiar financeiramente a realização da Copa São Paulo, dentro de sua política de investimento e valorização do esporte na cidade.

O Nogueirão fica na rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº, na Vila Industrial.