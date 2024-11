Estádio Suzanão é definido como sede da Copa São Paulo pela 5ª vez seguida

O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão (avenida Taiaçupeba, 1.664 - Jardim Colorado), receberá os jogos da primeira fase da 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será realizada em janeiro do ano que vem. A competição, considerada a maior vitrine de jovens jogadores do futebol brasileiro, terá Suzano como uma das sedes pela quinta vez seguida e ocorre entre os dias 2 e 25, reunindo 128 clubes de todo o Brasil.

Mais uma vez, a cidade será representada pelo União Suzano Atlético Clube (Usac), que integra o Grupo 24 da competição ao lado de Avaí, um dos maiores times de Santa Catarina; Red Bull Bragantino, clube do município de Bragança Paulista; e União Atlético Clube, da cidade de Araguaína (TO), atual campeão estadual.

O sorteio que definiu os grupos da Copinha foi realizado na última segunda-feira (25/11) na Mercado Livre Arena Pacaembu, região central de São Paulo. As datas e os horários dos jogos que serão realizados no Suzanão ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora da competição, mas é certo que o local receberá ao menos seis jogos pela primeira fase do campeonato.

Há a expectativa ainda de o estádio sediar a segunda fase da Copinha, assim como ocorreu nas últimas edições com clubes que tiveram a cidade como base. Caso isso ocorra, o município deve se tornar a “casa” do líder do Grupo 24 para ao menos um confronto mata-mata da Copa São Paulo.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, comemorou o fato de a cidade ser sede mais uma vez da Copinha e destacou que o Suzanão estará em perfeitas condições para o Grupo 24. “Será mais uma grande Copa São Paulo. Vamos receber três times importantes para o cenário futebolístico do nosso país e sabemos da nossa responsabilidade. Estamos prontos para um grande espetáculo e esperamos que o União Suzano faça bonito na competição”, declarou ele.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu pela parceria com a FPF e ressaltou o esforço da cidade para receber eventos dessa magnitude. “Suzano mais uma vez será sede da Copa São Paulo e isso passa também pelo nosso crescimento na área esportiva. O União Suzano hoje joga a Série A3 do Paulistão, temos o Suzano Vôlei e uma liga amadora muito forte. Tudo isso conta para que nosso município seja referência. Agradeço à Federação Paulista de Futebol por acreditar em nosso trabalho”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.