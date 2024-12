Evento na Arena Suzano marca término de atividades esportivas

A Arena Suzano, localizada no interior do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), recebe neste domingo (08/12) o “Dia D” da Associação de Desporto do Alto Tietê (Adat), evento gratuito e apoiado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e que encerra as atividades da entidade em 2024. A iniciativa terá início às 8 horas e contará com a apresentação de seis modalidades promovidas pelo grupo. Os jogos vão ocorrer ao longo de todo o dia.

O público presente poderá acompanhar disputas de judô, ginástica rítmica, ginástica artística, basquete, capoeira e atletismo, além de participar de uma palestra sobre saúde mental marcada para as 10h30 no Salão Vip da arena. A primeira apresentação do dia será do judô, às 8 horas, sucedida pela da “Oficina Corporal”, iniciativa realizada pela Prefeitura de Suzano e que ofereceu aos participantes diversas atividades ao longo do ano, como pilates de solo, circuito funcional, aulas de dança, GAP (glúteos, abdômen e pernas), hiit e aerohiit.

A abertura oficial começa às 10 horas. Em seguida, a quadra receberá atletas da ginástica rítmica (10h20), ginástica artística (11 horas), atletismo (13 horas), capoeira (14 horas) e basquete (15h30). O evento também será uma oportunidade para autoridades e empresários conhecerem as modalidades promovidas pela Adat, bem como de os alunos participarem de apresentações na Arena Suzano, um dos principais equipamentos esportivos da cidade. No total, mais de 1,7 mil pessoas são atendidas pelas modalidades da associação e devem participar do “Dia D”.

O secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, convocou a população para prestigiar a iniciativa. “Será um dia recheado de atividades que promovem o bem estar dos participantes. A Adat cumpre um grande papel em nossa região, que é de acolher algumas modalidades e inserir jovens e adultos nelas, proporcionando mais qualidade de vida. A Arena Suzano vai ser palco de um dos maiores eventos esportivos do nosso calendário”, declarou Nardinho.

As apresentações serão transmitidas pelo YouTube no canal Torcida Brasileira TV, possibilitando que qualquer munícipe possa acompanhá-las de casa pelo celular ou computador. O prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou a Adat pela iniciativa e lembrou de grandes ações realizadas ao longo dos últimos oito anos em prol da promoção ao esporte.

“A Adat é uma grande parceira da prefeitura e permite que centenas de pessoas tenham perspectiva dentro de suas modalidades. O trabalho em conjunto ao longo dos anos permitiu que tivéssemos grandes atletas e nos estimulou a criar equipamentos justamente para atender nossa população que precisa de qualidade de vida. A Arena Suzano foi um deles, mas tivemos outros tantos como as areninhas do Jardim Vitória e do Jardim Tabamarajoara, o CIE do Jardim Santa Inês, entre outros”, lembrou.