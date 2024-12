Finais de campeonatos do futebol amador movimentam Suzanão no fim de semana

O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, localizado no Jardim Colorado, recebeu neste final de semana (30/11 e 01/12) quatro finais de campeonatos organizados pela Liga Municipal de Futebol de Suzano. As competições movimentaram o sábado e o domingo esportivo e mobilizaram bom público, que foi ao local para prestigiar algumas das decisões do futebol amador.

O sábado começou com a final do futebol feminino, protagonizada por Vila Nova Maluf e Associação Nova Esperança (ANE), de Mogi das Cruzes. O resultado de 2 a 0 deu o título para as meninas da equipe suzanense, que mostraram a força que a categoria tem apresentado nos últimos anos no município.

Nas categorias de futebol masculino, o destaque no sábado foi para a final da Copa dos Campeões, que teve a vitória do Botafogo, do Jardim São José, sobre o F2 pelo placar de 1 a 0, consolidando ainda mais a equipe alvinegra da região norte como uma das grandes forças do futebol amador de Suzano e do Alto Tietê.

No domingo foi a vez da categoria “50tão” entrar em campo. Na Série A, Botafogo, do Jardim São José, entrou em campo contra o Guarani. O empate em 0 a 0 no tempo normal levou a decisão para os pênaltis e, mais uma vez, a disputa terminou com o título dos alvinegros. Já na Série B, Palmeiras B e Água Vermelha, de Poá, fizeram um grande jogo que terminou com vitória da equipe da cidade vizinha por 1 a 0.

O secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou os clubes que participaram das finais. “Essas quatro decisões foram boas e tiveram times que souberam disputar jogos de forma limpa e respeitosa, sendo protagonistas do futebol em nosso município. Agradeço a todos por fazerem parte deste grande momento”, declarou o chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi elogiou a organização da Liga de Futebol de Suzano. “Foi um ano bastante disputado no futebol amador na região. Homens e mulheres colocaram seus times em altas prateleiras e valorizaram o espírito esportivo que temos que ter. Isso aconteceu graças ao esforço da Liga, que soube conduzir com maestria todos os campeonatos de todas as categorias em Suzano”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.