Fora de casa, Suzano enfrenta Atibaia Vôlei nesta sexta-feira

O Suzano Vôlei viaja para Atibaia nesta sexta-feira (23/08) para mais um desafio, desta vez, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024. A equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, enfrentará o Atibaia Vôlei, às 19h30, no Ginásio Elefantão.

Após vencer o Super Vôlei Santo André na Arena Suzano por 3 sets a 0 na primeira rodada, a equipe suzanense vai para o primeiro jogo fora de seus domínios na temporada 2024/25 e, para seguir entre os primeiros colocados, o time do Alto Tietê promete muita luta por mais um triunfo no Estadual.

O ponteiro e capitão da equipe, Daniel Muniz, destacou que o time trabalhou firme ao longo da semana e, por isso, a expectativa é voltar do interior com a vitória. "O Atibaia tem bons valores, estudamos bastante a equipe deles para fazer a nossa parte no Elefantão e trazer mais três pontos, o que será essencial pensando na continuidade do campeonato e no mata-mata, nosso principal objetivo neste momento", apontou.

O duelo entre Atibaia Vôlei e Suzano acontecerá nesta sexta-feira (23/08), às 19h30, no Ginásio Elefantão. Os torcedores poderão acompanhar as atualizações da partida em tempo real por meio das redes sociais da equipe do Alto Tietê (@suzanovolei).