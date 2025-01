Fundo Social promove troca solidária para jogo do Suzano Vôlei

O Fundo Social de Solidariedade iniciou nesta terça-feira (28/01) a troca de alimentos por ingressos para mais uma partida do Suzano Vôlei na Superliga Masculina 2024/2025. O jogo contra o último colocado da competição, o Neurologia Ativa, acontecerá na terça-feira (04/02), às 19h30, na Arena Suzano, e será uma boa oportunidade para os donos da casa permanecerem na zona de classificação à fase mata-mata da competição.

Os interessados em adquirir um bilhete podem comparecer ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro) de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, com um quilo de alimento não perecível dentro do prazo de validade como arroz, feijão, óleo, farinha de trigo, macarrão, fubá, entre outros.

É possível ainda reservar ingressos no site http://suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, será adotada a limitação de cinco entradas por pessoa. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida mediante a doação de alimentos ao órgão municipal. Menores de 16 anos possuem a condição de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

A partida será válida pela 15ª rodada da competição e pode significar um passo importante da equipe na luta pela classificação às quartas de final. Se vencer, o Suzano poderá abrir até cinco pontos de vantagem para o nono colocado, primeiro time que ficaria sem avançar, a sete rodadas do fim e com partidas contra adversários diretos para acontecer.

A presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul, destacou a importância da partida para a classificação do time e convocou a torcida para comparecer. “A solidariedade, mais uma vez, vai conduzir a todos para mais esse desafio. Esperamos fazer uma linda festa para nossa equipe e sair com a vitória. Nenhum jogo na Superliga é fácil e, mesmo que o adversário não esteja bem na tabela, ele vai impor dificuldades. Mas confio no elenco e na nossa torcida que, sem dúvidas, comparecerá em peso para mais um grande jogo na arena”, declarou.