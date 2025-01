Ginasta olímpica aplica workshop para equipe de Suzano

A ex-ginasta rítmica Giovanna Oliveira Silva aplicou, ao longo desta semana, um workshop para a equipe da categoria do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho. Atletas de sete a 20 anos participaram das aulas, realizadas no Ginásio Paulo Portela.

Giovanna, que foi reserva nas Olimpíadas de Paris, aplicou aulas exclusivas às atletas do time de Suzano no dia 29 de janeiro. Nos dias 30 e 31, além dos jovens de Suzano, atletas de outras cidades, como Osasco, Caieiras, Ribeirão Pires e Caraguatatuba, também participaram do workshop.

A modalidade vem crescendo no Suzano Futebol Clube, desde as categorias de base até o profissional. “Isso é resultado do trabalho ‘de grão em grão’ que é realizado com as atletas desde muito jovens, O objetivo é ter cada dia mais talentos nessa modalidade e tornar o clube uma potência”, disse a mãe de uma atleta, Suzana Novais.

A mãe falou, ainda, sobre a importância dessas aulas com uma atleta que disputou grandes competições internacionais. “Será bom para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Ter uma inspiração, conhecer alguém com uma super bagagem. Estimula sempre a querer e buscar cada vez mais. Só traz aspectos positivos”, finalizou.