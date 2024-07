Ginastas suzanenses disputam torneio nacional no Amazonas

Três ginastas suzanenses disputarão o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica.

A competição será disputada a partir desta quinta-feira (18) e será encerrada no domingo (21), em Manaus, na capital do Amazonas.

Gabrielly Silveira (15) anos), Isabeli Ueda (13 anos) e Gabrielli Garrido (15 anos), atletas do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, embarcaram para a capital amazonense nesta terça-feira (16), juntamente com a treinadora, Elvira Viggiano.

As atletas vão competir pela categoria juvenil. A competição reúne as melhores ginastas e equipes do País.

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o torneio contará com 164 ginastas. Deste número, 27 ginastas inscritas do Nível 1, 74 do Nível 2, 25 do Nível 3A, 38 do Nível 3B. No total, 57 instituições serão representadas.

No ano passado, foram 139 ginastas. Para a confederação, o aumento é expressivo e mostra o crescimento da modalidade no Brasil. Ainda segundo a CBG, o campeonato seguirá os padrões da Federação Internacional de Ginástica (FIG) e da UPAG (União Pan-Americana de Ginástica). Assim sendo, o evento de Manaus será o último a envolver atletas de 13, de 14 e de 15 anos.

A partir de 2026, a categoria juvenil vai se resumir às ginastas de 14 e de 15 anos. As apresentações serão transmitidas pelo canal oficial da CBG no Youtube. No mesmo dia, também serão disputadas Copa do Brasil de Conjunto de Ginástica Rítmica Adulta.