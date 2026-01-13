IAC e União Mogi fazem clássico regional pela Copinha nesta terça

O Itaquá Athletico Clube (IAC) e União Mogi fazem clássico nesta terça-feira, às 15 horas, em Itaquaquecetuba, pela segunda fase da competição.

Na primeira fase o IAC passou em primeiro, no grupo que tinha Novorizontino, Náutico e Juventude Samas.

Já o União Mogi passou em segundo, no grupo que tinha Fortaleza, líder da chave, Confiança-PB e Centro Olímpico.

Quem passar do confronto entre IAC e União, enfrenta Fortaleza ou Novorizontino, que já vão ter se enfrentado, nesta terça-feira, às 13 horas.

Outro jogo

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, receberá nesta terça-feira (13/01), a partir das 11h, a partida entre Fortaleza e Novorizontino, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida tem entrada gratuita e os torcedores devem reservar seus ingressos no site fpf.soudaliga.com.br.

Representante de Mogi das Cruzes, o União Mogi também jogará nesta terça-feira (13/01), a partir das 15h, contra o Itaquaquecetuba, na casa do adversário. Como a equipe mogiana terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo 23, a tabela da Copa São Paulo prevê que o confronto da segunda fase seja realizado na sede da equipe de melhor campanha, no caso Itaquaquecetuba, que fechou a fase inicial na liderança do Grupo 24.

Os confrontos da segunda fase ligados a Mogi das Cruzes foram definidos no sábado (10/01), após os jogos da terceira rodada do Grupo 23. O vice-prefeito Téo Cusatis esteve no Nogueirão e acompanhou as partidas.

No primeiro jogo deste sábado, os já eliminados Confiança (PB) e Centro Olímpico se enfrentaram, com vitória da equipe paraibana por 2 a 0. Na sequência, o Fortaleza goleou o União Mogi por 5 a 1, na disputa entre os times já classificados.