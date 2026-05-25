Suzano Vôlei confirma contratação de Luiz Andrada, 4º ponteiro oficializado para 2026/27

O Suzano Vôlei começou a semana anunciando mais uma contratação para a temporada 2026/27. O Clube confirmou, na manhã desta segunda-feira (25/05), a chegada do ponteiro Luiz Andrada, jogador de 21 anos que esteve no Sesi Bauru desde 2021.



Natural de Juiz de Fora (MG), o reforço iniciou sua carreira no Clube Bom Pastor, tradicional equipe formadora de talentos situada em sua cidade natal, transferindo-se para o Sesi, onde foi bicampeão brasileiro interclubes e bicampeão paulista na categoria Sub-21, além de campeão invicto da Copa Piratininga, primeira divisão do Campeonato Paulista. Atuando na equipe principal do clube interiorano desde 2023, conquistou a Superliga em 2024.



O jogador é mais um dos ponteiros confirmados pelo Clube do Alto Tietê para a temporada. Anteriormente, o Suzano já havia revelado a renovação de Robert, além da contratação de Maurício Borges e o retorno de Vitor Baesso. Para as outras posições, já foram divulgados ao público os nomes do levantador Gabriel Bieler; dos opostos Sabino e Paulão; dos centrais Leo Andrade, Álvaro e Lucas França; e dos líberos Lukinha e Taichi. O time, que será treinado por Nery Tambeiro, ainda terá mais nomes confirmados nos próximos dias.



O novo ponteiro afirmou que jogar em Suzano era um sonho, em especial pela atmosfera criada na Arena em dias de jogos. "Não tem jogador que não se apaixone pela energia e pela paixão dos torcedores daqui. Embora difícil enquanto adversário, sempre foi muito gostoso jogar aqui com o clima criado pela torcida. Então, é um sonho vir e fazer parte de um time tão tradicional. Será uma honra vestir essa camisa", afirmou Andrada.