Suzano Vôlei assina com Lucas França, central do Benfica-POR

Nesta sexta-feira (22/05), o Suzano Vôlei confirmou a contratação do central Lucas França, brasileiro de 2,10m com passagem de destaque no voleibol europeu. O atleta está de volta ao Brasil após cinco anos no SL Benfica-POR.



Natural do Rio de Janeiro (RJ), o central de 29 anos reúne ampla experiência e passagem por equipes importantes de dentro e fora do País. No Brasil, o jogador defendeu times como Tijuca Tênis Clube, Taubaté, Santo André, Apan Blumenau, Lebes Canoas, Sesc-RJ e Montes Claros. Já na Europa, o atleta construiu carreira de renome em Portugal. Em 2018, teve sua primeira experiência no Castêlo da Maia GC, e retornou às terras lusitanas em 2021 para uma trajetória de destaque no SL Benfica, um dos principais clubes poliesportivos portugueses.



O central suzanense defendeu os Encarnados de Lisboa, entre 2021 e 2026, conquistando um tricampeonato português entre 2022 e 2024. Inclusive, o atleta foi fundamental desde sua temporada de estreia pois, em 2021/22, as Águias tiveram um ano histórico ao conquistar uma tríplice coroa vencendo a liga, a copa e a supercopa nacional com uma única derrota no ano, tendo o brasileiro como um dos jogadores de confiança do grupo.



O novo reforço destacou a história de Suzano na modalidade, relembrando o tricampeonato brasileiro dos anos 1990 e a vontade de escrever novas histórias, como uma motivação para assinar com os paulistas. "O Suzano é um clube muito tradicional no voleibol nacional com uma história linda. Sei o quanto o clube vem trabalhando e se estruturando para retornar ao lugar das vitórias e títulos. A confiança em mim, no meu trabalho para ajudar nesse processo, é muito gratificante. Vou dar o meu melhor pela nossa torcida", disse França.