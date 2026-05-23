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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Esportes

Suzano Vôlei confirma retorno do oposto Paulão, ex-integrante da base do Clube

Aos 22 anos, atleta disputou o Paulista 2024 pelo Clube e chega do Praia Grande para compor dupla na saída de rede com Sabino

23 maio 2026 - 14h00Por da Reportagem Local
Suzano Vôlei confirma retorno do oposto Paulão, ex-integrante da base do ClubeSuzano Vôlei confirma retorno do oposto Paulão, ex-integrante da base do Clube - (Foto: Divulgação)

O Suzano Vôlei confirmou, neste sábado (23), o seu novo oposto para a temporada 2026/27. Trata-se do jovem Paulo Sérgio, também conhecido como Paulão, jogador de 22 anos que passou pelas categorias de base do Clube do Alto Tietê e que volta à Grande São Paulo após temporada no EC Praia Grande.

Natural de Nova Esperança (PR), o jogador que retorna à Capital do Vôlei tem 2,03m e foi um dos principais destaques ofensivos da última Superliga B no Praia, equipe onde acumulou experiência entre suas passagens pela Capital do Vôlei. Agora, Paulão viverá sua primeira temporada como atleta da equipe principal de Suzano.

Em 2024, antes de jogar no litoral paulista, o jogador havia disputado a temporada 2024 da categoria Sub-21 com o Suzano, quando foi semifinalista do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), destacando-se pela potência ofensiva. O desempenho lhe rendeu oportunidades na equipe principal durante o Campeonato Paulista Adulto antes de sua transferência aos praianos.

Dois anos depois, Paulão volta ao Suzano para fazer dupla na posição com Guilherme Sabino, com a expectativa de escrever seu nome na história do Clube. "É um prazer voltar para Suzano, uma cidade que ama o voleibol e respira o esporte. É um time de tradição e estou contente com esse momento, espero contar com a torcida de todos. Vou dar o meu melhor e, se Deus quiser, seremos campeões", afirmou.