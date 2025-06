Inventor do fute-tênis leva à federação aparelho para contar distância da barreira no futebol

Oscar de Oliveira, suzanense inventor do fute-tênis, tem uma nova criação, o "Pega Barreira", um aparelho que conta os 9,15 metros necessários de distância entre a bola e a barreira nas faltas do futebol. Ele, inclusive, levou o equipamento à Federação Paulista de Futebol (FPF).

De acordo com Oscar, as conversas foram positivas. "Fiz um teste prático junto a arbitragem. O teste foi aprovado na proposta de se medir a distância. Vou retornar com um aparelho prático e de fácil manuseio", disse. A reunião foi feita com o vice-presidente de arbitragem da entidade, Ednilson Corona.

O inventor, que já patenteou a ideia, disse que a distância em faltas é um erro recorrente no futebol. "Existe uma falha no futebol profissional há mais de 120 anos. Os árbitros contam 11 passos para formar a barreira, é uma falha. A distância deve ser medida. Chega de distância curtas. Já tivemos faltas com 7 metros, 6 metros, 5 metros. É um absurdo", desabafou Oscar.