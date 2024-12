Inventor do Fute-tênis organiza prêmio a personalidades de Suzano

O inventor do “Fute-tênis”, Oscar de Oliveira, organiza a entrega de um troféu para 85 personalidades. Trata-se do Prêmio ‘Centenário de Suzano’.

As premiações vão abranger categorias desde o esporte, passando por saúde, educação e outras áreas da cidade. O evento ocorre no dia 20 de dezembro, às 19 horas, no Teatro Municipal Armando de Ré. “Será uma homenagem importante para quem se destaca com seus serviços prestados”, disse Oscar.

Ele explicou, em entrevista ao DS nesta segunda-feira (9), uma possível polêmica em torno do termo “centenário”.

Suzano tem 75 anos de emancipação político-administrativa. “É evidente que a cidade não tem 100 de emancipação. São 75 anos. No entanto, de história de fundação são mais de 100 anos. São coisas diferentes”, explicou.

TRENA À LASER

O inventor do fute-tênis também se prepara para receber sinal verde sobre projeto que tenta implantar: o uso da trena à laser/pega barreira para medir a distância de 9,15 metros entre a bola e a barreira de jogadores quando há cobrança de falta nas partidas.

Ele disse que o projeto já foi encaminhado à Federação Paulista de Futebol (FPF). Ao invés de o árbitro de futebol contar os 11 passos, ele usaria um relógio digital que apontaria os 9,15 metros entre da barreira dos jogadores.

“Se os 9,15 metros fossem seguidos, muito mais gols de faltas teriam saído ao longo da história”, explicou.

Segundo ele, a ideia, que existe desde 1995, foi encaminhada para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

FUTE-TÊNIS

Em relação à implantação do fute-tênis em Suzano, Oscar afirmou que tem expectativa da implantação de uma quadra do esporte no Parque Max Feffer. Ele lembra que personalidades do esportes, como Oscar Schmidt já jogaram fute-tênis e aprovaram o esporte.