Esportes

Itaquá Athletico Clube vence União Mogi por 2 a 1 de virada e avança na Copinha

IAC saiu perdendo, mas com dois golaços virou o placar e agora vai encarar o Fortaleza

13 janeiro 2026 - 17h09Por Fernando Barreto - da Redação
Itaquá Athletico Clube vira sobre o União e avança na CopinhaItaquá Athletico Clube vira sobre o União e avança na Copinha - (Foto: Reprodução)

O Itaquá Athletico Clube (IAC) venceu, de virada, o União Mogi, por 2 a 1, nesta terça-feira, em Itaquaquecetuba. O jogo era eliminatório, com isso, o IAC avançou de fase e vai pegar o Fortaleza, enquanto o União volta para casa.

O Fortaleza passou pelo Novorizontino, após vencer por 2 a 1, em jogo às 13 horas, em Mogi.

A partida ficou marcada pelos golaços, mas também por briga. No fim do segundo tempo, quando o placar estava 2 a 1 para o IAC, uma briga entre atletas e comissões técnicas se iniciou. O resultado foi a expulsão dos dois treinadores e um atleta do União.

Com a expulsão, o técnico do IAC não fica na beira do campo na partida contra o Fortaleza.

O destaque do jogo foi Guilherme Salomão, camisa 10 do IAC, que marcou um golaço de falta e que deu a vitória ao time de Itaquá.

