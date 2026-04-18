Suzano alcança 60% de iluminação por LED com mil unidades instaladas em março

A Prefeitura de Suzano está próxima de alcançar 60% dos pontos de iluminação pública da cidade com lâmpadas de LED. O trabalho que prevê a cobertura integral do município com esta tecnologia até o fim do ano avançou de forma expressiva no último mês de março pela instalação de mais 1.001 unidades.

As ações conduzidas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, por meio do projeto “Ilumina Suzano”, já contabiliza a implementação deste serviço em quase 16 mil das 28 mil unidades que compõem o sistema de iluminação pública, o que tem reforçado a segurança nas vias do município.

Vale destacar que, além da instalação das lâmpadas de LED, tem sido proporcionada a conservação das unidades já instaladas e serviços em toda a estrutura que abrange os pontos, de forma que possam proporcionar a eficiência energética necessária, com mais durabilidade e menor custo.

A vantagem é justamente a economia de energia de até 80%, vida útil até 25 vezes maior (25.000+ horas), menor emissão de calor, acendimento instantâneo e sustentabilidade (sem mercúrio e recicláveis). Essas unidades são mais resistentes a impactos, não emitem raios UV e oferecem melhor qualidade de iluminação.

Neste sentido, somente em março, ainda houve modernização de 721 pontos para LED, manutenção em 254 locais com LED, implantação de 17 braços em postes para sustentar as luminárias e troca de sete destes braços.

Contando os serviços relacionados às lâmpadas de LED e as demais ações de manutenção do sistema de iluminação pública, foram realizados 1.553 atendimentos em 146 bairros no último mês, que também incluíram a substituição de 985 relés, a troca de 814 metros de cabo e a instalação de 450 conectores.

O trabalho se alinha à proposta do projeto “Ilumina Suzano”, de promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para smartphone, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho é pelo telefone 0800-779-3310.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou a relevância deste serviço para a população. “A iniciativa reforça nosso compromisso com a qualidade de vida dos moradores e com a gestão pública. A iluminação de LED é mais econômica e sustentável, além de colaborar diretamente com a valorização dos espaços públicos”, afirmou o titular da pasta.

O prefeito frisou que o trabalho representa um avanço para todos. “A tecnologia de LED garante mais segurança e melhorias para a mobilidade. Seguiremos trabalhando intensamente para levar uma iluminação eficiente às diferentes regiões de Suzano e contribuir com o crescimento de nossa cidade. A substituição das luminárias moderniza o sistema de iluminação pública, aumentando a eficiência e diminuindo custos”, pontuou o chefe do Executivo.