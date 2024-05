Jogadora suzanense de 15 anos chega ao Corinthians e sonha com seleção

Laura Sofia, de apenas 15 anos, está há cinco meses no Corinthians Tiger, time de futsal do clube. A suzanense, que joga tanto de ala quanto de fixo, sonha em ir para o campo e representar a seleção brasileira.

Ela explica que jogava apenas futebol de campo, mas viu a peneira de futsal do Corinthians e decidiu tentar. “Nunca tinha jogado futsal na vida. A primeira vez que joguei foi quando eu passei na peneira do Corinthians. Foi do nada”.

Laura conta que achou o futebol de salão mais difícil que o de campo.

“Muita diferença. Tem que ter muito mais técnica, o espaço é menor. É bem mais difícil, a diferença é muito grande”.

Mesmo estando no futsal, a jovem tem a preferência pelo campo. “Hoje eu gosto de jogar futsal, mas prefiro voltar para o campo. Se eu tiver a oportunidade, quero voltar”. O sonho de Laura é poder representar a Seleção Brasileira no campo.

Corinthiana desde pequena, a jogadora se mostrou feliz ao poder defender a equipe paulista. “Fico muito feliz de poder jogar pelo time. Quando eu fiquei sabendo que passei na peneira, fiquei feliz demais e comecei a treinar para desenvolver cada vez mais”, disse.

Laura enxerga Cristiano Ronaldo, multicampeão por Manchester United e Real Madrid, e Tamires, multicampeã pelo Corinthians, como seus principais ídolos.