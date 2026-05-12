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Jornal Diário de Suzano - 12/05/2026
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Esportes

Suzano renova com Gabriel Bieler, levantador da Seleção Brasileira

Recém-convocado, atleta de 23 anos está com o elenco nacional após ser destaque na última Superliga; jogador vai para a sua quarta temporada no Clube

12 maio 2026 - 15h28Por de Suzano
Gabriel Bieler vai para sua quarta temporada no Suzano VôleiGabriel Bieler vai para sua quarta temporada no Suzano Vôlei - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

O Suzano Vôlei confirmou a renovação de contrato do levantador Gabriel Bieler na manhã desta terça-feira (12/05), ratificando a continuidade de um de seus pilares para a temporada 2026/27. Recentemente convocado à Seleção Brasileira, o jogador de 23 anos vai para a sua quarta temporada no Clube.

O atleta carioca de 1,85m foi o titular da posição ao longo das três últimas temporadas, sendo essencial para o time do Alto Tietê em campanhas como os vice-campeonatos paulistas de 2023, 2024 e 2025 e a chegada às semifinais da Superliga, se destacando como um dos principais nomes da posição na atualidade. Inclusive, seu bom desempenho lhe rendeu uma convocação inédita por parte do técnico Bernardinho para a Seleção Brasileira principal, visando a preparação para a Liga das Nações de 2026.

O jovem levantador reforçou que o torcedor suzanense pode esperar uma temporada de ainda mais dedicação e luta para representar a cidade. “Fico muito feliz em seguir no Suzano. Pude evoluir muito ao longo dos meus dois primeiros anos no Clube e, agora, espero retribuir esse carinho e essa confiança mais uma vez. Sabemos dos desafios e da pressão em representar essa camisa, mas vamos trabalhar bastante para repetir grandes campanhas e buscar vitórias e títulos”, disse Bieler.
 