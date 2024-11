Lutador ferrazense é campeão no Pan-Americano 2024

O trecho do hino de Ferraz de Vasconcelos deve ressoar no ouvido do jovem lutador de kickboxing Haialas Souza, o “Esquivinha”, a cada vez que ele sobe no pódio, mas desta vez, a parte “que orgulho ser ferrazense” é repetida pela população em coro para ovacionar o atleta que em 02 de novembro levou a medalha de ouro em Santiago, na capital do Chile, conquistando o seu tetracampeonato. O ferrazense foi recebido nesta última sexta-feira (08), no gabinete do Palácio da Uva Itália, pelo prefeito em exercício, Daniel Balke.

Em sua categoria de 57 Kg, Haialas superou adversários de alto nível, demonstrando não apenas sua habilidade técnica, mas também sua força mental e determinação. Esta vitória marca um importante marco em sua carreira, o ferrazense irá disputar o Mundial de Kickboxing em 2025, que será sediado em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

A trajetória de “Esquivinha” no esporte é um exemplo de superação e dedicação. Morador de Ferraz de Vasconcelos, ele sempre enfrentou desafios, tanto pessoais quanto profissionais, para se manter competitivo no cenário esportivo. Com um histórico de treinos intensos e competições nacionais, o atleta tem se destacado por seu foco e disciplina, características que o ajudaram a se classificar e a brilhar em uma competição internacional de grande porte, como o Pan-Americano. Ele já conquistou oito vezes o campeonato paulista, cinco brasileiros, dois sul-americanos, o terceiro lugar no mundial da modalidade, quatro Pan-Americano, entre outras competições.

O atleta recebeu das mãos do prefeito em exercício uma comenda esportiva de honra, no qual fez questão de parabenizar o lutador pela vitória, reconhecendo o esforço e o talento de Haialas que leva o nome do município para o cenário internacional.

Desta forma, diversas crianças, adolescentes e jovens poderão seguir os passos de “Esquivinha” como inspiração à prática esportiva.