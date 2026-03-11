Mogi recebe jogo entre Santos (SP) e Mixto (MT) pelo Brasileirão Feminino A1 neste sábado (14/03)

O Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes, receberá neste sábado (14/03), às 15h, o jogo entre Santos (SP) e Mixto (MT), válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino A1. A partida terá entrada gratuita e portões abertos, sem necessidade de reserva antecipada de ingressos.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, traz o jogo para o Nogueirão como parte da programação especial em homenagem ao Mês das Mulheres. "Receber esse jogo reforça nosso compromisso com a valorização do esporte feminino. É uma oportunidade para que a população acompanhe de perto uma competição nacional e prestigie as atletas", afirmou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Fred Abib.

O Santos está invicto no Brasileirão Feminino e ocupa a sexta colocação na tabela, com uma vitória e um empate. Em caso de resultado positivo, a equipe pode assumir a liderança do campeonato. Do outro lado, o Mixto ainda não venceu na competição e está na 12ª posição, com uma derrota e um empate. Os clubes foram promovidos da Série A2 na última temporada e se reencontram em Mogi das Cruzes.

O destaque fica por conta da presença da atleta mogiana Andressa dos Anjos, que deu seus primeiros passos no futebol na Associação Nova Esperança (ANE), entidade filantrópica focada no desenvolvimento social por meio do esporte, sediada em Mogi das Cruzes. A meio-campista, atualmente no Mixto, iniciou sua carreira no União Mogi e retorna ao município após passagens por diversos clubes do Brasil.

O Nogueirão fica na rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº, na Vila Industrial.