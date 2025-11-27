Mogi Vôlei estreia com vitória sobre o Araguari em noite de gala Bermudez

O Mogi Vôlei fez uma estreia triunfal na Superliga B na noite desta quarta-feira, 26, superando o forte time do Araguari, de Minas Gerais, por 3 sets a 0 (parciais: 32/30, 25/14 e 25/23 ). A partida, válida pela rodada de abertura do campeonato, confirmou as expectativas da comissão técnica e torcida numa grande campanha no torneio em busca por uma vaga na elite do vôlei nacional.



O confronto foi marcado por um equilíbrio intenso no primeiro set, com as equipes trocando pontos e exigindo o máximo de concentração a cada lance. Após vencer o primeiro set, o Mogi Vôlei veio para o segundo e fechou o placar com certa tranquilidade. No terceiro set, o Araguari esboçou uma reação, mas a boa defesa do time do técnico William Santa Maria e a grande partida do colombiano Willian Bermudez fizeram a diferença e a equipe mogiana fechou o jogo.



Agora a equipe volta à Mogi das Cruzes e inicia a preparação para o primeiro encontro com a torcida no torneio, dia 6 de dezembro, às 18h30, contra o APADE (PA), no ginásio do Centro Universitário Braz Cubas.

Bermudez brilha e leva o prêmio Craque da Galera

A chave para a vitória mogiana foi o forte sistema defensivo e a atuação inspiradíssima do oposto colombiano Willian Bermudez. Com ataques potentes e precisão cirúrgica, Bermudez foi o principal motor ofensivo da equipe.

"Foi um jogo de muita adrenalina. Sabíamos que o Araguari viria para dificultar, mas conseguimos manter a cabeça fria nos momentos de pressão, especialmente no primeiro set. É muito gratificante ver o trabalho da equipe sendo recompensado com essa vitória e no próximo jogo teremos o apoio da nossa torcida, que com certeza vai lotar o ginásio em Mogi.", falou Bermudez ao final da partida.