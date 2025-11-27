Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 27 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 27/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Mogi Vôlei estreia com vitória sobre o Araguari em noite de gala Bermudez

Mogi Vôlei superou o time do Araguari por 3 sets a 0

27 novembro 2025 - 10h42Por Da região
- (Foto: Bruna Cunha / Araguari Vôlei EVA)

O Mogi Vôlei fez uma estreia triunfal na Superliga B na noite desta quarta-feira, 26, superando o forte time do Araguari, de Minas Gerais, por 3 sets a 0 (parciais: 32/30, 25/14 e 25/23 ). A partida, válida pela rodada de abertura do campeonato, confirmou as expectativas da comissão técnica e torcida numa grande campanha no torneio em busca por uma vaga na elite do vôlei nacional.


O confronto foi marcado por um equilíbrio intenso no primeiro set, com as equipes trocando pontos e exigindo o máximo de concentração a cada lance. Após vencer o primeiro set, o Mogi Vôlei veio para o segundo e fechou o placar com certa tranquilidade. No terceiro set, o Araguari esboçou uma reação, mas a boa defesa do time do técnico William Santa Maria e a grande partida do colombiano Willian Bermudez fizeram a diferença e a equipe mogiana fechou o jogo. 


Agora a equipe volta à Mogi das Cruzes e inicia a preparação para o primeiro encontro com a torcida no torneio, dia 6 de dezembro, às 18h30, contra o APADE (PA), no ginásio do Centro Universitário Braz Cubas.

Bermudez brilha e leva o prêmio Craque da Galera

A chave para a vitória mogiana foi o forte sistema defensivo e a atuação inspiradíssima do oposto colombiano Willian Bermudez. Com ataques potentes e precisão cirúrgica, Bermudez foi o principal motor ofensivo da equipe. 
"Foi um jogo de muita adrenalina. Sabíamos que o Araguari viria para dificultar, mas conseguimos manter a cabeça fria nos momentos de pressão, especialmente no primeiro set. É muito gratificante ver o trabalho da equipe sendo recompensado com essa vitória e no próximo jogo teremos o apoio da nossa torcida, que com certeza vai lotar o ginásio em Mogi.", falou Bermudez ao final da partida.

 

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi Vôlei estreia na Superliga B nesta quarta e marca novo capítulo no esporte mogiano
Esportes

Mogi Vôlei estreia na Superliga B nesta quarta e marca novo capítulo no esporte mogiano

Depois de um mês, Suzano Vôlei volta à Arena para confronto contra o líder da Superliga
Esportes

Depois de um mês, Suzano Vôlei volta à Arena para confronto contra o líder da Superliga

Suzano visita Sada Cruzeiro pela Superliga em mais um jogo fora de casa
Esportes

Suzano visita Sada Cruzeiro pela Superliga em mais um jogo fora de casa

Depay e Yuri Alberto desequilibram e Corinthians vence Majestoso
Esportes

Depay e Yuri Alberto desequilibram e Corinthians vence Majestoso

Arena Suzano recebe 800 alunos durante apresentações esportivas
Esportes

Arena Suzano recebe 800 alunos durante apresentações esportivas

No último amistoso de 2025, Brasil fica no empate contra a Tunísia
Esportes

No último amistoso de 2025, Brasil fica no empate contra a Tunísia