30/12/2025
Esportes

Mogi Vôlei projeta 2026 buscando a elite do vôlei nacional

Transição para a Superliga B trouxe resultados imediatos, a equipe manteve-se competitiva

30 dezembro 2025 - 14h43
- (Foto: Bruno Cunha)

O Mogi Vôlei encerra o ano de 2025 consolidando uma das trajetórias mais rápidas e desafiadoras do cenário esportivo atual. Após uma transição estratégica da cidade de São Sebastião para Mogi das Cruzes, a equipe não apenas se adaptou a uma nova casa, mas já figura como protagonista na Superliga B Masculina e na elite do vôlei paulista.

Para a gestora da equipe, Elaine Nunes, ex-atleta e fundadora do projeto, 2025 foi um ano "extremamente desafiador". A mudança envolveu não apenas a transferência da sede, mas a conquista de uma nova torcida no Ginásio da Universidade Braz Cubas.

"Saímos de São Sebastião, viemos para cá: um novo ginásio, uma nova torcida, uma nova cidade. Mas a paixão e os objetivos são os mesmos".

Com um elenco formado predominantemente por jovens talentos, o "time de garotos" do técnico Willian Santa Maria superou as expectativas logo no primeiro semestre. A equipe teve uma grande participação na divisão especial do campeonato paulista. 

A transição para a Superliga B trouxe resultados imediatos, a equipe manteve-se competitiva e entra 2026 na disputa por uma vaga na elite nacional.

Fora das quatro linhas, o Mogi Vôlei transformou o apoio popular em ação social. A equipe promoveu eventos inéditos na cidade, como a "Chuva de Pelúcias", onde torcedores arremessaram ursinhos na quadra para doação a crianças carentes no Natal. Outra iniciativa de sucesso foi o "Ingresso Chocolate", reforçando o compromisso do projeto social gerido pelo time.

Elaine Nunes projeta um 2026 ainda mais promissor:

"A Superliga B é muito difícil, com equipes muito equilibradas. Estamos trabalhando diariamente para subir para a Série A e representar Mogi das Cruzes na grande elite nacional".

Com a base do elenco mantida e o apoio crescente da comunidade mogiana, o Mogi Vôlei encerra 2025 pronto para atingir novas metas e consolidar definitivamente a cidade no mapa das potências do vôlei brasileiro.

