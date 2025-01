Na abertura do 2º turno da Superliga, Suzano recebe Joinville Vôlei em casa

Após o recesso de fim de ano da Superliga, o Suzano Vôlei volta às quadras na noite desta quarta-feira (08/01), às 19h30, contra o Joinville Vôlei, no seu primeiro desafio em 2025. A partida, válida pela primeira rodada do segundo turno da competição, acontecerá na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), e os ingressos seguem disponíveis por meio do site oficial do clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

O confronto entre dois dos últimos campeões da Superliga B é apenas o primeiro de onze previstos no turno derradeiro do campeonato, contudo, o duelo já tem caráter decisivo. Com 16 pontos, o Suzano é o atual 6º colocado da liga, ao passo que os catarinenses estão em 8º, no limite da zona de classificação para os playoffs, com um tento a menos que os paulistas. Portanto, com a possibilidade de vencer em casa e almejar voos mais altos, o triunfo é crucial para a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu.

Para apoiar o time em busca de um bom início no returno da Superliga, os torcedores podem garantir seus tíquetes por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Classificados para a Copa Brasil e vindos de vitórias por 3 sets a 0 contra Viapol Vôlei e Saneago Goiás, respectivamente, Suzano e Joinville prometem um duelo de fortes emoções no reencontro da torcida paulista com sua equipe. Peu, que levou os catarinenses à semifinal da Superliga na última temporada, pontua que o time atualmente dirigido por Roberley Leonardo, o Rubinho, é um grande adversário e que requer respeito. “Há um equilíbrio muito grande de forças na liga, então não há jogo ganho. Neste momento, nosso principal objetivo é fazer um bom início de 2º turno para ter mais tranquilidade na busca por uma vaga no mata-mata e em posições melhores”, disse, lembrando que nos primeiros quatro jogos da metade inicial do certame, o Clube do Alto Tietê conquistou apenas quatro pontos - três destes, na vitória por 3 a 1 sobre o rival desta noite, em Santa Catarina.

Peu destacou ainda que, mesmo após a breve pausa em virtude do recesso na Superliga, os atletas mantiveram a forma e voltaram em alto nível. “São profissionais acima de tudo e, por mais que tenham estado com suas famílias no Natal e no Ano Novo, todos mantiveram uma rotina de treinos individuais para voltarem bem, o que de fato aconteceu. Desde o nosso primeiro treino, no dia 2 (quinta-feira), até agora, treinamos muito forte para começar bem o returno, algo que será essencial para os nossos objetivos”, concluiu.

O confronto inaugural de 2025 entre Suzano e Joinville Vôlei acontecerá nesta quarta-feira (08/01), às 19h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).