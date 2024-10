Na Arena, Suzano Vôlei abre decisão do Campeonato Paulista nesta quarta-feira

Em busca de seu 11° título estadual, o Suzano Vôlei abre a grande final do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (09/10), às 21 horas, contra o Vôlei Renata de Campinas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Com ingressos esgotados, a decisão promete grandes emoções, tendo transmissão ao vivo do sportv2.

Ao lado de patrocinadores tradicionais do esporte na cidade, como a Suzano S/A, por meio do Papel Report, o time do Alto Tietê entra em quadra no primeiro jogo da grande decisão que pode marcar a quebra de um longo jejum. O último título estadual do Suzano, maior campeão paulista, foi em 2008 e, após 13 anos longe das competições oficiais, a equipe retornou em 2021, chegando à final mais uma vez em 2023, quando ficou com o vice-campeonato. Agora, em 2024, os suzanenses lutarão para trazer o troféu contra os campineiros.

“Chegar à final do Campeonato Paulista é um grande mérito do Suzano Vôlei e motivo de orgulho para toda a comunidade que apoia o time. Estamos confiantes de que o time está engajado, entrosado e pronto para dar o seu melhor em quadra. Temos uma grande satisfação em fazer parte dessa parceria histórica, por meio da marca Suzano Report, e por toda essa trajetória que inspira crianças e jovens a seguirem o caminho do esporte e a qualidade de vida. Isso já é uma grande vitória e reafirma o nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, disse Guilherme Donati, Consultor de Comunicação da Suzano.

O técnico Pedro Uehara, o Peu, relembrou que a final coloca frente a frente as duas melhores campanhas do torneio, o que torna a decisão muito equilibrada. "O Campinas montou um elenco muito qualificado e vem mostrando essa força em quadra, mas nós estamos trabalhando há meses para estar nesse momento. Temos muita qualidade e um grupo batalhador que, ao lado dos 6,7 mil torcedores que deverão estar com a gente nessa noite, vai lutar do primeiro ao último momento", afirmou.

