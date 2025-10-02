Na última rodada do Estadual, Suzano enfrenta Vôlei Renata em Campinas

Já classificado às semifinais do Campeonato Paulista, o Suzano Vôlei vai a Campinas (SP) para o jogo de encerramento da 1ª fase do estadual contra o Vôlei Renata nesta sexta-feira (03/10), a partir das 19h30, no ginásio do Taquaral. O embate entre os dois semifinalistas da última Superliga e atuais campeão e vice do torneio terá transmissão ao vivo e com imagens do ge.globo e da CBN Campinas no YouTube.



O confronto entre as duas principais equipes paulistas da última temporada pode definir o time de melhor campanha da fase inicial do Paulista. Isso porque ambas as equipes somam cinco jogos com quatro vitórias e uma derrota, com os campineiros tendo 13 pontos e os suzanenses, 12. O vencedor do confronto entre o líder e o vice-líder da etapa inicial sairá, ao menos, com a 2ª colocação garantida do Taquaral. Vale lembrar que o Sesi Bauru, que enfrenta o Mogi Vôlei na Universidade Braz Cubas no mesmo horário, também soma 12 pontos, e ainda pode chegar à liderança geral.



Segundo o técnico do Suzano, Cezar Douglas, a expectativa é fazer um bom jogo para conseguir um resultado positivo no Taquaral. “Fizemos uma boa primeira fase. E, apesar do embate com o Sesi na última rodada, sabemos que será um jogo duro para ambas as equipes. Vamos em busca de um resultado positivo para tentar confirmar a liderança geral”, pontuou.



