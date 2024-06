Oitava edição do Bola de Ouro suzanense acontece no dia 14

A Bola de Ouro suzanense de 2024 acontece na próxima sexta-feira (14), no clube Suzaninho. O evento se inicia às 19 horas e deve ter mais de 100 homenageados, de acordo com o idealizador e realizador, Altair da Silva, que participou do DS Entrevista na última semana.

Durante a participação da entrevista, Altair explicou que tem uma lista com 150 homenageados, entre esportistas e outras personalidades da cidade. Além disso, ele mostrou quais são os prêmios que serão entregues durante a cerimônia.

“Teremos a Bola de Ouro Veteranos, que são jogadores que se você falar o nome na cidade todo mundo respeita, mesmo na faixa dos 35 para 40 anos. Teremos a Personalidade do Ano, que são pessoas que eu me senti na obrigação de homenagear mesmo não sendo esportista, porque eu preciso passar por muitas pessoas para poder realizar a Bola de Ouro. Tem a Bola de Ouro OAB, que é para os advogados da cidade. Tem um prêmio de homenagem para os 50 anos da Liga de Suzano e será para ex-presidentes. Já confirmei a presença do secretário de Esportes de Suzano, Nardinho. Temos uma lista de 150 homenageados, mas nem todos estarão presentes, porque alguns não poderão ir, mas eu fiz questão de fazer a homenagem. Não é porque ela não está que ela não foi importante”, explica.

O responsável pela Bola de Ouro contou algumas das mudanças que foram feitas ao longo dos anos no evento, que começou em 2016. Em 2024 será a 8ª edição da Bola de Ouro Suzanense.

“De 2016 até 2019, eu fiquei só no futebol, tanto jogadores do passado quanto atuais. Muita gente me falou que existiam outras categorias e eu comecei a observar e resolvi homenagear outros esportistas com o Mural dos Campeões. Fizemos duas festas com o mural, trouxemos várias personalidades. Esse ano vai ser homenageada a Juliana Terao, que é uma jogadora de xadrez fantástica, campeã em todos os lugares. Comecei a entrar em vários esportes, ainda não estou avançando, mas pretendo avançar nos próximos anos”, continua Altair.