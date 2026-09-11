Palmeiras e São Paulo fazem o Choque-Rei no Nubank Parque, casa do Verdão, na Zona Oeste da capital paulista, neste sábado (12), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30 (de Brasília).

O Palmeiras chega ao clássico logo depois de perder a liderança do Brasileirão para o Flamengo. O Verdão empatou por 0 a 0 com o Botafogo, fora de casa, na rodada passada, e estacionou nos 53 pontos, um atrás do rival rubro-negro. Em contrapartida, a equipe de Abel Ferreira vive bom momento na Libertadores, competição em que venceu a LDU-EQU, no meio da semana, no jogo de ida das quartas de final.

Para o clássico, o treinador português terá dois desfalques por suspensão: o zagueiro Alexander Barboza, expulso nos acréscimos contra o Botafogo, e o volante Marlon Freitas, que recebeu o terceiro cartão amarelo na mesma partida.

O São Paulo entra em campo embalado por dois resultados positivos seguidos no Brasileirão, algo que não acontecia desde março. Na última rodada, o Tricolor bateu o Atlético-MG por 2 a 0, no Morumbis, e subiu para a 10ª colocação, com 33 pontos.