38ª Festa das Nações de Suzano é adiada em razão das condições climáticas

O coordenador-geral da Festa das Nações, Roberto Danizete, e o Rotary Club de Suzano informam que o evento, que estava marcado para ocorrer neste final de semana (12 e 13/09), no Parque Municipal Max Feffer, precisou ser adiado em razão das condições climáticas adversas e dos alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A medida tem como objetivo preservar a segurança do público, dos expositores, e demais profissionais envolvidos no evento. Uma nova data para a realização da festa já está sendo estudada e será divulgada assim que definida.