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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Cidades

38ª Festa das Nações de Suzano é adiada em razão das condições climáticas

Nova data para a realização da festa já está sendo estudada

10 setembro 2026 - 16h06Por da Reportagem Local
Festa é realizada no Parque Max Feffer Festa é realizada no Parque Max Feffer - (Foto: Divulgação)

O coordenador-geral da Festa das Nações, Roberto Danizete, e o Rotary Club de Suzano informam que o evento, que estava marcado para ocorrer neste final de semana (12 e 13/09), no Parque Municipal Max Feffer, precisou ser adiado em razão das condições climáticas adversas e dos alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A medida tem como objetivo preservar a segurança do público, dos expositores, e demais profissionais envolvidos no evento. Uma nova data para a realização da festa já está sendo estudada e será divulgada assim que definida.

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