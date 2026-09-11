Santos e Cruzeiro se enfrentam na Vila Belmiro

Santos e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (12), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª do Brasileirão. O Santos é o 13° colocado na tabela de classificação, com 32 pontos, enquanto o Cruzeiro vive uma situação mais confortável, em quarto lugar, com 42.

O time de Cuca viveu um longo período de instabilidade nas competições que disputa. Apesar de eliminado da Copa do Brasil para o Palmeiras na semana passada, venceu o primeiro jogo contra ao Atlético-MG, pela Sul-Americana, nesta semana, e vem de duas vitórias no Brasileirão.