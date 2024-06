Piloto suzanense se classifica em terceiro na 4ª etapa do Formula Vee 2024

O jovem piloto suzanense Henrique Pettinari, de 20 anos, fez sua estreia em Interlagos, no Campeonato Paulista de Fórmula Vee. Ele conquistou o terceiro lugar na quarta etapa da competição, realizada neste fim de semana (25 e 26) no autódromo paulistano

Pettinari participou da segunda bateria no domingo e fez o percurso com o tempo de 26min41s815. Na classificação geral do Campeonato Paulista, o suzanense está em 15º com 24 pontos.

Na sua estreia o piloto dividiu o carro com o corredor Rafael Riccetto. Ele assumiu o carro no domingo para concorrer a uma classificação.

“Fiz um treino livre antes da corrida e consegui o melhor tempo do dia. Todos que assistiram ficaram impressionados”, contou.

Durante a corrida Pettinari largou em nona posição, que era a do colega, e terminou em terceiro. O jovem foi o piloto que mais ganhou posições no domingo.

“No dia do campeonato o tempo estava chuvoso, mas ainda sim tive um ótimo desempenho. Subiu seis posições na corrida. Foi um resultado excepcional”, afirmou.

Pettinari agora está em busca de patrocinador para o restante da temporada.

“Ja consegui marcar meu nome na temporada, agora busco ajuda de patrocinador para conseguir paritária das outras etapas”, contou.