Poá fica em 5º lugar nos Jogos da Melhor Idade 2025

Poá encerrou sua 27ª participação nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2025 com um resultado histórico: a delegação da cidade conquistou a 5ª colocação na classificação geral entre os 50 municípios que compõem a 2ª região. Com um total de 100 pontos e 15 medalhas, sendo cinco de ouro, quatro de prata e seis de bronze, este é o melhor desempenho já registrado por Poá na competição, que reúne atletas com mais de 60 anos, promovendo o esporte, a saúde e a integração.

O evento, realizado entre os dias 23 de maio e 7 de junho, celebrou o esporte e o envelhecimento ativo, reunindo centenas de competidores em diversas modalidades como: atletismo, natação, vôlei adaptado, dança de salão, bocha e xadrez. A delegação poaense, formada por dezenas de atletas, professores e técnicos, teve desempenho de destaque em várias provas, entre elas natação (ouro e prata), atletismo (outo, prata e bronze), tênis de campo (ouro), tênis de mesa (ouro, prata e bronze), basquete (prata) e vôlei adaptado (ouro).

Com o resultado, Poá classificou diversos atletas e modalidades para a final estadual, que acontece em setembro, em São João da Boa Vista. Neste ano, a cidade apresentou uma evolução na competição em relação aos anos anteriores. Em 2023, Poá conquistou a 7ª colocação geral e 2024 ficou na a 6ª colocação.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, comemorou o resultado e destacou o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte. “Essa foi uma participação histórica. Ver nossa cidade entre as cinco melhores é motivo de muito orgulho. Parabéns aos nossos atletas, professores, técnicos e a toda a equipe da Secretaria de Esportes, que representaram Poá com garra e dedicação. Reafirmamos nosso compromisso em seguir oferecendo condições e estrutura para que nossas equipes cheguem cada vez mais longe”, afirmou.

Para o secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, a conquista é fruto de um trabalho coletivo que começa muito antes da competição.