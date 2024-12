Portelão recebe evento 'Loucos por Basquete' neste domingo

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, recebe neste domingo (15/12) a 1ª edição do festival “Loucos por Basquete”, evento no estilo de jogo 5x5, promovido pelo Instituto Geração de Valores em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A iniciativa começa às 8 horas e contará com mais de 20 equipes amadoras já inscritas que integram desde a categoria Sub-13 até a adulta masculina e feminina.

Idealizado pelo ex-jogador e treinador Willian Chagas, o evento terá duração superior a 12 horas e tem como principal objetivo fomentar a prática do basquetebol na cidade. A entrada será gratuita para a população acompanhar o festival, que deve mobilizar mais de cem atletas de times de cidades como Suzano, São Paulo, Mogi das Cruzes e Poá.

É a primeira vez que o evento acontece no município. O festival foi criado por Chagas, que possui baixa acuidade visual, mas foi o meio encontrado por ele para se manter ativo dentro da modalidade que mais ama. A competição conta com o apoio das empresas CR3 Iluminação, Adic Abrasivos e do time ICS Basquete 3x3. O evento também é incentivado pelas Secretarias Municipais de Governo, de Assistência e Desenvolvimento Social, de Assuntos Jurídicos, de Comunicação Pública, além da pasta de Esportes e Lazer.

Para o idealizador, a iniciativa vai popularizar ainda mais o basquete em Suzano para o público que não está acostumado com essa modalidade. “Quem for ao Portelão vai acompanhar grandes jogos. Aqueles que não têm muito contato com esse esporte vão se contagiar. Será um lindo dia para quem ama a prática esportiva e agradeço a todos os apoiadores, incentivadores e também à professora Vanessa Passos, que será a responsável técnica do festival”, declarou Chagas.

Por fim, o secretário de Esportes e Lazer Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, convidou a população para acompanhar aos jogos no Portelão. “Vai ser um ótimo programa para a família e amigos neste templo do esporte do Alto Tietê, que é o nosso Paulo Portela. Desejo bons jogos a todos e que seja um dia proveitoso para os esportistas participantes”, finalizou o chefe da pasta.