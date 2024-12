Portelão recebe formação de 70 crianças em projetos de capoeira

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, recebeu no último domingo (01/12) o 4º Encontro Integrado dos projetos “Mais Capoeira”, realizado pelo Grupo Ginga Palmares, e “Futuro Brilhante”, promovido pela Associação de Desporto do Alto Tietê (Adat) e apoiado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano. O evento de graduação e formação da turma teve a participação de 70 crianças que integraram as iniciativas e contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do secretário Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.

O encontro foi conduzido por Alex Almeida Loiola, o professor Furacão, que organiza o “Mais Capoeira”; e por sua esposa, Aleteia Loiola, que coordena a iniciativa. Além de um aulão especial de capoeira, as crianças receberam um certificado de graduação nos projetos, selando o fim de uma trajetória de aprendizado e imersão na arte marcial.

O projeto “Mais Capoeira” é realizado por meio de uma parceria entre a prefeitura e a Adat e tem a premissa de levar a arte e a capoeira para as comunidades e escolas. O “Futuro Brilhante” é uma iniciativa da associação que viabiliza a realização da parceria, transformando a vida das crianças e adolescentes participantes e construindo futuros atletas. As iniciativas atendem mais de 170 crianças em três polos: Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador; e nas escolas municipais Engenheiro Isaías Martinelli Gama, no Jardim Nova América; e Professora Liuba Pizzolitto, no Jardim das Lavras Mirim.

O secretário parabenizou as crianças formadas e enalteceu o trabalho realizado. “Agora formados, os alunos poderão prosseguir dançando a capoeira, que é um símbolo da cultura brasileira. Fico muito feliz de ver nossa gestão apoiando projetos grandiosos como esses, que não só tiram crianças das ruas como também fomentam a prática de uma arte tão importante”, declarou Nardinho.

Já o prefeito enalteceu a capoeira e colocou os espaços da cidade à disposição para a realização de projetos semelhantes. “Estamos falando da identidade do nosso país, de um símbolo de combate e resistência. Ações como essas nos ajudam a promover o esporte e a prática de artes marciais que são tão importantes para a autodefesa das nossas crianças. Os espaços estão disponíveis para que outros projetos como esses sejam colocados em prática na cidade”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Também participaram do evento o vereador Artur Takayama; o vereador eleito André Chiang; e o presidente do Grupo Ginga Palmares, Wilson Santana.