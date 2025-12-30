Prefeitura e Imprensa realizam jogos de confraternização de futebol e vôlei

Prefeitura de Suzano e Imprensa Regional fizeram, na manhã deste sábado (28), um jogo festivo, de encerramento do ano, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

No período da tarde, os mesmos times se enfrentaram em uma partida de vôlei, desta vez no Ginásio Municipal Paulo Portela, o Portelão.

Em ambas as modalidades, a Prefeitura venceu. O jogo de futebol pela manhã, em meio a um forte sol, durou 70 minutos, 35 de cada tempo.

O time montado pela administração municipal mostrou melhor entrosamento e superou os integrantes da imprensa pelo placar elástico de 9 a 2.

O prefeito Pedro Ishi e o secretário Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, foram os dois árbitros da partida.

O secretário de Comunicação Pública (Secop), Paulo Pavione, foi escolhido o destaque do jogo, marcando um dos gols da Prefeitura.

Outros jogadores como Wanderley Costa; o secretário de Assuntos Jurídicos Renato Ferraris, além do vereador Max do Futebol, que jogou pela Prefeitura, foram outros destaques, além do goleiro Daniel Marques - que já joga pelo futebol amador de Suzano em torneios durante o ano.

Com falta de entrosamento o time da imprensa conseguiu marcar apenas dois gols. Em um deles, o jornalista Edgar Leite bateu uma falta na trave e a bola sobrou para Anderson, o camisa 10, empurrar para a rede. No outro gol, Edgar sofreu pênalti convertido pelo capitão do time da imprensa, Brás Santos.

VÔLEI

No período da tarde, a Prefeitura também superou a Imprensa em jogo de vôlei pelos seguintes sets: 25x14, 25x12, 25x11 e 25x14.

AGRADECIMENTOS

O prefeito Pedro Ishi aproveitou para agradecer o trabalho da imprensa e ressaltou o papel de cobrar, apontar problemas e deixar a população mais informada sobre os acontecimentos da cidade.

“É um jogo de confraternização por toda a parceria do ano”, disse.

O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e do Meio Ambiente, também parabenizou o evento e o trabalho da imprensa.

O jornalista Brás Santos falou em nome da imprensa. Ele foi um dos organizadores e ressaltou a importância do trabalho da imprensa para melhorar, cada vez mais, a cidade de Suzano. Entre as autoridades também participaram do evento a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e o secretário Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho.