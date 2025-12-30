Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 30 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Prefeitura e Imprensa realizam jogos de confraternização de futebol e vôlei

No período da tarde, os mesmos times se enfrentaram em uma partida de vôlei, desta vez no Ginásio Portelão

30 dezembro 2025 - 09h55Por Da Reportagem Local
Jogo de futebol foi realizado pela manhã no Estádio SuzanãoJogo de futebol foi realizado pela manhã no Estádio Suzanão - (Foto: Divulgação)

Prefeitura de Suzano e Imprensa Regional fizeram, na manhã deste sábado (28), um jogo festivo, de encerramento do ano, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

No período da tarde, os mesmos times se enfrentaram em uma partida de vôlei, desta vez no Ginásio Municipal Paulo Portela, o Portelão.
Em ambas as modalidades, a Prefeitura venceu. O jogo de futebol pela manhã, em meio a um forte sol, durou 70 minutos, 35 de cada tempo.

O time montado pela administração municipal mostrou melhor entrosamento e superou os integrantes da imprensa pelo placar elástico de 9 a 2.

O prefeito Pedro Ishi e o secretário Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, foram os dois árbitros da partida. 

O secretário de Comunicação Pública (Secop), Paulo Pavione, foi escolhido o destaque do jogo, marcando um dos gols da Prefeitura.
Outros jogadores como Wanderley Costa; o secretário de Assuntos Jurídicos Renato Ferraris, além do vereador Max do Futebol, que jogou pela Prefeitura, foram outros destaques, além do goleiro Daniel Marques - que já joga pelo futebol amador de Suzano em torneios durante o ano.

Com falta de entrosamento o time da imprensa conseguiu marcar apenas dois gols. Em um deles, o jornalista Edgar Leite bateu uma falta na trave e a bola sobrou para Anderson, o camisa 10, empurrar para a rede. No outro gol, Edgar sofreu pênalti convertido pelo capitão do time da imprensa, Brás Santos.

VÔLEI

No período da tarde, a Prefeitura também superou a Imprensa em jogo de vôlei pelos seguintes sets: 25x14, 25x12, 25x11 e 25x14.

AGRADECIMENTOS

O prefeito Pedro Ishi aproveitou para agradecer o trabalho da imprensa e ressaltou o papel de cobrar, apontar problemas e deixar a população mais informada sobre os acontecimentos da cidade.

“É um jogo de confraternização por toda a parceria do ano”, disse.
O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e do Meio Ambiente, também parabenizou o evento e o trabalho da imprensa. 
O jornalista Brás Santos falou em nome da imprensa. Ele foi um dos organizadores e ressaltou a importância do trabalho da imprensa para melhorar, cada vez mais, a cidade de Suzano. Entre as autoridades também participaram do evento a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e o secretário Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi Vôlei projeta 2026 buscando a elite do vôlei nacional
Esportes

Mogi Vôlei projeta 2026 buscando a elite do vôlei nacional

Secretaria de Esportes e Lazer fecha ano com mais de 28 mil alunos atendidos
Esportes

Secretaria de Esportes e Lazer fecha ano com mais de 28 mil alunos atendidos

Entrada no Nogueirão para jogos da Copinha será feita com ingresso gratuito obtido pela internet
Esportes

Entrada no Nogueirão para jogos da Copinha será feita com ingresso gratuito obtido pela internet

Suzano vence em Monte Carmelo, encerra ano com triunfo e vai à Copa Brasil 2026
Esportes

Suzano vence em Monte Carmelo, encerra ano com triunfo e vai à Copa Brasil 2026

Corinthians vence Vasco e conquista tetracampeonato da Copa do Brasil
Esportes

Corinthians vence Vasco e conquista tetracampeonato da Copa do Brasil

Por vaga na Copa Brasil, Suzano faz último jogo do 1° turno da Superliga neste sábado
Esportes

Por vaga na Copa Brasil, Suzano faz último jogo do 1° turno da Superliga neste sábado