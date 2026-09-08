Liga expande o Futebol Amador em Suzano com 120 times filiados

A Liga de Futebol de Suzano conta com 52 anos de atividade no município. Fundada em 1974 com apenas 12 clubes, a entidade vive hoje, contando com mais de 96 clubes em atividade e ultrapassando a marca de 120 times filiados ao longo de sua trajetória.

"Nós contamos com times dos quatro cantos da cidade", destacou o presidente da liga, Marcelo Luis de Menezes, durante uma entrevista ao-vivo para o DS Entrevista. Essa presença reflete na identidade das equipes, já que a grande maioria delas carrega o nome do próprio bairro onde nasceu.

Para dar conta do grande volume de equipes, a liga começa com os jogos no início de fevereiro e estende o seu calendário até o fim de novembro. Ao todo, são realizados entre 20 e 22 campeonatos por ano.

A abrangência de idade é um dos pilares da competição, cobrindo divisões que vão desde o Sub-11 até o Sub-60. Além disso, o futebol praticado por mulheres também ganha espaço com os clubes femininos, que atualmente contam com 5 times na disputa da categoria livre.

No histórico recente de conquistas, os times que mais ganharam e têm se destacado são o Botafogo e o Águia do Badra.

Entidades busca incentivos e apoio estrutural aos clubes

A Liga de Futebol de Suzano em parceria com o poder público fornece a arbitragem na grande maioria das categorias. Os times do Sub-50 e do Sub-60 são os únicos que ainda pagam a arbitragem.

Muito além dos campeonatos principais, a liga desenvolve um papel social fundamental por meio de uma parceria com o poder público para a manutenção de escolinhas de futebol. O projeto está presente em 10 polos distribuídos pela cidade.

Como incentivo, a liga realizou a entrega de camisetas oficiais do projeto para as crianças matriculadas, com uma meta estabelecida de distribuir 2.000 camisetas. As inscrições para a escolinha ocorrem entre os três primeiros meses do ano e as atividades têm vigência de 10 meses. Atendendo jovens de 7 a 17 anos, o foco principal do projeto é fazer com que os alunos aprendam os fundamentos do futebol e pratiquem esporte com conforto e dignidade.

A liga também oferece ajuda direta na manutenção dos campos locais. Embora não arque com reformas complexas de gramados, a entidade fornece tinta e conta com o auxílio na manutenção e corte de grama nos bairros. O avanço na infraestrutura da cidade já reflete campos modernos: o Botafogo e o Nova América, por exemplo, já contam com campos de grama sintética inaugurados.

Pensando na sustentabilidade das equipes da várzea e na melhoria contínua das competições, um dos projetos da liga para este ano é fornecer bolas oficiais para todos os times que disputarem as competições subsidiadas pelo ente público.

Como se filiar à liga

Para um novo time de bairro se filiar à Liga de Suzano, a equipe interessada deve, obrigatoriamente, disputar o campeonato principal - como a terceira divisão - e inscrever um número mínimo de 25 jogadores por categoria.