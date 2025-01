São Paulo vira sobre o Corinthians e conquista a Copinha pela 5ª vez

O São Paulo conquistou sua 5ª Copa São Paulo e Futebol Júnior ao vencer, de virada, o Corinthians por 3 a 2 neste sábado. O jogo foi realizado no Pacaembu, e contou com público em peso no estádio.

O Timão chegou a abrir o placar no primeiro tempo e ampliou para 2 a 0. Nos minutos finais da primeira etapa o São Paulo diminuiu. Na volta para o tempo final, o tricolor conseguiu mais dois gols e leva para Cotia sua 5ª taça do maior torneio de futebol de base do Brasil.

O jogo teve gols de Denner e Gui Negão, pelo Corinthians, e de Andrade e Paulinho, que fez dois, pelo São Paulo.