Secretaria de Esportes e Lazer fecha ano com mais de 28 mil alunos atendidos

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano encerrou o ano com 28.632 alunos atendidos em 26 modalidades, além da realização de 29 eventos e do apoio a outros 19, contemplando atividades individuais e coletivas, ações inclusivas e iniciativas voltadas a todas as faixas etárias.

As ações oferecidas pela pasta abrangeram desde práticas tradicionais, como futebol, futsal, voleibol, basquete e handebol, até algumas como atletismo, natação, tênis de mesa, badminton e skate. Também ganharam espaço esportes de artes marciais e lutas, como judô, karatê, taekwondo, jiu-jitsu, muay thai, boxe, kendô e aikidô, além de atividades voltadas à dança, ginástica artística e rítmica, hidroginástica e projetos específicos para a melhor idade.

Do total de atendimentos, 26.561 munícipes participaram diretamente das atividades regulares da secretaria, envolvendo crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os dados incluem alunos de projetos conveniados (9.487), do futebol (10.615), da hidro no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão (815), da caminhada no mesmo local (325), da hidroginástica e natação no Parque Max Feffer (5.032), além de modalidades como zumba e pilates na região do Raffo (115) e ações desenvolvidas pela Associação Desportiva Suzano (172).

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou que os números refletem um trabalho contínuo de planejamento e aproximação com a população. “Esse balanço mostra que Suzano tem hoje uma política esportiva ativa, que chega aos bairros e atende desde a criança que está dando os primeiros passos no esporte até o idoso que busca qualidade de vida. Nosso foco foi democratizar o acesso, fortalecer parcerias e manter uma agenda permanente de eventos e atividades”, afirmou.

Ao longo do ano, a pasta também teve papel relevante na organização e no apoio a competições e festivais, como campeonatos municipais e regionais de futebol amador, futsal, judô, karatê, kendô, eventos de atletismo, natação e skate, além de ações voltadas ao público idoso, como os Jogos da Melhor Idade (Jomi), nos quais Suzano conquistou o 2º lugar na classificação geral. A secretaria ainda participou de etapas de competições estaduais e intermunicipais, reforçando o protagonismo da cidade no cenário esportivo regional.

Outro destaque foi a integração do esporte com ações sociais e solidárias. Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, foram arrecadados 6.650 quilos de alimentos, brinquedos, chocolates, absorventes, panetones e lacres de alumínio. Para Nardinho, essa atuação reforça o papel transformador do esporte. “Mais do que formar atletas, o esporte forma cidadãos. As ações solidárias caminham com as atividades esportivas e mostram que é possível unir saúde, inclusão e responsabilidade social”, completou o secretário.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que os resultados da Secretaria de Esportes e Lazer refletem o compromisso da gestão com políticas públicas que impactam diretamente a vida da população. “Investir em esporte é investir em saúde, educação e inclusão social. Esse balanço mostra que Suzano avançou muito, com mais oportunidades, mais eventos e mais pessoas atendidas. Vamos seguir fortalecendo a estrutura esportiva da cidade e ampliando projetos que fazem a diferença no dia a dia dos suzanenses”, declarou.