Seleção brasileira é convocada para jogos contra Chile e Peru pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira foi convocada pelo treinador Dorival Jr. na tarde desta sexta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os 23 atletas chamados representarão a Amarelinha no dia 10 de outubro, diante dos chilenos, no Nacional de Santiago, em Santiago, e no dia 15, contra os peruanos, no Mané Garrincha, em Brasília.

O Brasil ocupa a quinta posição da tabela de classificação para o Mundial, com dez pontos. O Chile é o nono colocado, com cinco pontos, seguido do Peru, em décimo lugar, com três pontos.

As principais novidades na lista são o atacante Igor Jesus, do Botafogo, e o lateral Abner, do Lyon. Convocados em outras oportunidades, Raphinha, Martinelli, Bremer e Vanderson também retornam. Confira a lista abaixo:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)