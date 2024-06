Seleção Brasileira Infantil de beisebol fará treino em Mogi

O Centro Esportivo do Bunkyo (Associação Cultural de Mogi das Cruzes) será sede neste fim de semana, dias 8 e 9 de junho, dos treinos preparatórios da seleção brasileira de beisebol infantil que disputará o XLII Mundial Nanshiki de Beisebol Infantil (42° Boys Nankyu Baseball World Championship), no período de 26 a 29 de Julho, em Edogawa, Tóquio, no Japão.

A representação brasileira é composta por 16 atletas com idades de 11 e 12 anos, provindos de 11 cidades dos Estados de São Paulo e Paraná. No total, 11 clubes cederam atletas para a delegação nacional: Atibaia, Cooper, Gecebs, Gigants, Indaiatuba, Londrina, Maringá, Nikkei Curitiba, Presidente Prudente, Tozan e o Bunkyo Mogi Beisebol.

Leonardo Almeida, arremessador e primeira base, é o representante mogiano na delegação que irá ao Japão. Segundo Juliano Abe, manager geral do Bunkyo Mogi Beisebol, o campeonato disputado no país que é o atual campeão mundial da modalidade traz boas recordações à Mogi das Cruzes.

“Esse evento é muito especial na memória dos mogianos, pois no ano de 1990, o Brasil se sagrou campeão mundial, tendo à frente da comissão técnica um técnico de Mogi, o sensei Mitiaki Yamamoto e o atleta Fernando Sato como um dos destaques do torneio. E, ano passado, 2023, tivemos a alegria de termos o Vitor Akita sendo selecionado para a seleção, num momento onde devagar vínhamos retomando às atividades esportivas no Bunkyo”.

A delegação brasileira ainda conta com técnico José Horiguchi, como auxiliares: Márcia Mizushima e Edelson Idehira e como Chefe da Delegação, Mitsuyoshi Sato, o famoso Satão que durante anos jogou pela equipe do Howa – antiga fábrica instalada em Mogi das Cruzes – e também foi técnico em várias categorias no Bunkyo Mogi Beisebol.

O técnico da categoria infantil do clube mogiano, Paulo Marchetti, um dos organizadores da vinda da delegação brasileira comenta a programação.

“Fechamos com a comissão técnica da seleção toda uma programação de treinos e inclusive agendamos um jogo-treino para o sábado (08/06) com um time de uma categoria acima, para ajudarmos da melhor forma possível a preparação da seleção. Não apenas pelo fato de termos o Leonardo no plantel, mas creio ser nossa responsabilidade atuarmos em várias frentes em prol do esporte e da modalidade, com uma visão holística e colaborativa”.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer também tem participação direta na vinda da seleção para a cidade: “Temos contado com o apoio institucional e de infraestrutura conferido pela Secretaria de Esporte que tem tido um carinho muito especial para todas as modalidades esportivas na cidade, e, sobretudo, para com o beisebol”, complementa Juliano Abe.

Os treinos são abertos ao público e ocorrerão das 8h às 17h no Centro Esportivo do Bunkyo, localizado na Av. Japão, nº 5.919 – Porteira Preta.