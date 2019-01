Skatista suzanense participa de etapa mundial na Arena 1, no Rio

Representando o Alto Tietê, o skatista suzanense Gabriel Fortunato deu o primeiro passo para integrar o seleto grupo de atletas que poderão representar o Brasil, nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020. O skatista foi um dos dez selecionados para participar das quartas de final do Street League Skateboarding 2019.

A etapa, realizada nesta sexta-feira (11), na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, será válida para a definição do ranking do WC Tour, que vai somar pontos para a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A etapa mundial também deve passar por Londres, na Inglaterra, e Munique, na Alemanha.

Gabriel Fortunato

Considerado um dos grandes nomes da nova geração na modalidade de street, o suzanense é um dos mais novos atletas a participar dessa etapa da competição. Os finalistas da etapa mundial serão divulgados nesta domingo (13) e a disputa será transmitida ao vivo pelo canal Sportv.

Outro brasileiro, já classificado, é o skatista Kelvin Hoefler. Além dele, o fenômeno japonês Yuto Horigome e o americano Nyjah Huston também participarão da final do Street League Skateboarding 2019.

Ano de competições

Independente do resultado de domingo, o suzanense Gabriel Fortunato terá chance de ir a Tóquio. Isso porque haverá competições a nível mundial até fevereiro de 2020. Ou seja, a região ainda poderá sonhar sonho em ter um representante na Seleção Brasileira de Skate.

Destaque no esporte

Apesar da pouca idade, Fortunato é um destaque no esporte. Ele já participou de competições pelo mundo e deixou a marca em cada uma. Para se ter ideia, em 2018, o suzanense ficou com o vice-campeonato do Oi Jogos Cariocas. No mesmo ano, ele ficou entre os 20 melhores no PHXAM, em Phoenix, no Arizona, entre outras competições. Além disso, ele conquistou duas vezes os Jogos Cariocas, além de obter o quinto lugar no Mundial, em Tampa.