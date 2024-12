Super Mundial: gigantes europeus e Lionel Messi estão no caminho de brasileiros

A Fifa sorteou, nesta quinta-feira (5), os grupos do Super Mundial de Clubes 2025, competição que será sediada nos Estados Unidos. O torneio começa no dia 15 de junho, com término previsto para o dia 13 de julho. Quatro times brasileiros disputarão o torneio. No total, 32 clubes estarão na disputa.

O Palmeiras é o cabeça de chave do Grupo A e fará sua estreia diante do tradicional Porto, um dos gigantes de Portugal. Na mesma chave, o Verdão encara Al-Ahly, do Egito, e o Inter Miami, time do astro argentino Lionel Messi.

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo estreia contra o Seattle Sounders, pelo Grupo B. Na sequência, enfrenta o Atlétcio de Madrid e o PSG.

O Flamengo está no Grupo D, com Espérance, da Tunísia, Chelsea, da Inglaterra, e León, do México.

O Fluminense está no Grupo F. Na primeira rodada, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Borussia. Na sequência, o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Demais Grupos

Outro gigante europeu, o Bayern de Munique está no Grupo C com Auckland City, da Nova Zelândia, Boca Juniors, da Argentina, e Benfica, de Portugal.

River Plate, da Argentina, Urawa Red Diamonds, do Japão, Monterrey, do México, e Inter de Milão, da Itália, compõe o Grupo E.

No Grupo G está o Manchester City, com Wydad Casablanca, do Marrocos, Al Ain, dos Emirados Árabes, e a Juventus, da Itália.

Por fim, Real Madrid, da Espanha, Al Hilal, da Arábia Saudita, Pachuca, do México e Salzburg, da Áustria, estão no Grupo H.

A comeptição será disputado nos mesmos moldes antigos da Copa do Mundo de seleções, com cada equipe fazendo três partidas na primeira fase, e os dois primeiros de cada chave avançando para as oitavas de final, para então se iniciar a fase de mata-mata em jogo único.