Suzanão recebe segunda rodada da Copinha nesta terça-feira

O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, recebe nesta terça-feira (07/01) os jogos válidos pela segunda rodada do Grupo 24 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O local será palco de duas partidas decisivas pela competição considerada a maior vitrine de craques do futebol brasileiro e já pode definir ao menos um dos classificados à segunda fase do campeonato.

Representante da cidade nesta edição, o União Suzano Atlético Clube (Usac) joga a permanência na luta pela classificação no Grupo 24. O Javali das Palmeiras enfrenta o União Araguainense, do Tocantins, às 13 horas, precisando pontuar para se manter com chances de avançar, já que foi superado na primeira rodada, realizada no sábado (04/01), pelo Red Bull Bragantino, por 2 a 0.

No outro jogo do grupo, a equipe de Bragança Paulista encara o Avaí, de Santa Catarina, no confronto mais pesado da chave. A partida, que acontece às 15h15, coloca frente a frente dois tradicionais clubes do futebol brasileiro e que venceram seus adversários na primeira rodada. A equipe catarinense bateu o União-TO na estreia pelo placar de 1 a 0 e pode encaminhar a classificação em caso de vitória na segunda rodada.

Para acompanhar os jogos, o torcedor precisa se inscrever previamente no aplicativo BIP FUT, disponível para Android e iOS. O acesso ao estádio é garantido por meio de biometria facial realizada pela ferramenta.

A última rodada da primeira fase da Copinha em Suzano acontece na próxima sexta-feira (10/01). Além disso, há a expectativa de o estádio sediar a segunda fase da competição, assim como ocorreu nas últimas edições com clubes que tiveram a cidade como base. Caso isso ocorra, o município deve se tornar a “casa” do líder do Grupo 24 para ao menos um confronto mata-mata da Copa São Paulo.