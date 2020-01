Suzanão registra público de mais de 12,3 mil pessoas durante Copinha

O Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, recebeu mais de 12,3 mil torcedores durante a Copa São Paulo. Isso coloca o estádio em 14º no ranking dos estádios com maior público durante o torneio. Os dados ainda mostram que o público médio do estádio foi de 1.757 torcedores.

As informações foram divulgadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Apesar da presença do público o União Suzano Atlético Clube (Usac) não foi bem na competição. O time suzanense foi eliminado ainda na fase de grupos, onde perdeu as três partidas disputadas e marcou apenas dois gols.

O Javali das Palmeiras ainda teve seu comando trocado logo na primeira rodada, quando o técnico Felipe Freitas foi demitido e substituído por Sérgio Veloso.

A Chapecoense, o União ABC e o São Raimundo completavam o grupo do time de Suzano.

"O desempenho foi abaixo do esperado. A esperança é que no próximo ano seja melhor e mais trabalhado. Com tempo tudo vai se organizar", comentou Jorge Firmo, diretor do Usac.

Em Mogi das Cruzesm o Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, ficou em sexto no mesmo ranking.

Com média de 2,5 mil torcedores por jogo, o Nogueirão recebeu grandes confrontos, como Grêmio e Chapecoense pela 3ª fase da competição, que terminou com a vitória do clube gaúcho por 4 a 0.

O torneio, atualmente, está na 3ª fase. Até aqui foram contabilizados mais de 468,9 mil torcedores nos estádios espalhados por São Paulo. A primeira posição do ranking ficou com o Estádio Doutor José Lancha Filho, o Lanchão, localizado na cidade de Franca. O Lanchão recebeu 53,3 mil torcedores durante o torneio. O Estádio Primeiro de Maio, o Primeirão, em São Bernardo aparece em seguida com 50 mil torcedores. Em terceiro aparece o Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, com 31,9 mil torcedores.