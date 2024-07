Suzanense Henrique Pettinari vence duas corridas na categoria júnior da Fórmula Vee, em Interlagos

O piloto suzanense, Henrique Pettinari, venceu duas corridas da categoria júnior, pela 6ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, disputado em Interlagos, no final de semana do dia 20 e 21 de julho.

Foram as primeiras vitórias do piloto na temporada. Pettinari citou as dificuldades que antecederam a corrida e valorizou o resultado. “Tivemos uma quebra de homocinética que tirou nossas chances de disputar pela pole position, mas conseguimos acertar o carro e fazer uma boa corrida”, disse o piloto.

O Campeonato Paulista de Fórmula Vee tem a categoria geral, onde o piloto suzenense ficou em segundo lugar nas duas corridas disputadas na etapa. De quebra, ele obteve a melhor volta da corrida 2, com 1:59.408. Dentro da categoria geral, há duas subcategorias: a Máster e a Júnior. No geral, o piloto está em sétimo lugar, com 92 pontos.

A 7ª etapa da competição ocorrerá entre os dias 6 e 8 de setembro, também em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.